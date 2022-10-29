«Динамо» — «Химки»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Химки».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.07.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Что бы ни делали «Химки» — освящали ли стадион, раздевалки, столовую — пока ничего не получается. Кто-то глумится на эту тему, кто-то, наоборот, поддерживает, но факт остаётся фактом: при Писареве и Гогниеве ничего не выходит у команды – ни одной победы после ухода Юрана. «Химки» всё ниже и ниже опускаются в турнирной таблице.

«Динамо» же в последних играх очень убедительно выглядит. С «Оренбургом» всё по результату сложилось, хотя по игре были вопросы, но в следующих встречах, с «Ростовом» и «Локомотивом», «Динамо» играло вдохновенно и качественно. Очень здорово работает группа атаки, очень хорошо работают замены.

«Химки» после 0:5 со «Спартаком», наверное, много не пропустят, если постараются избежать индивидуальных ошибок. Хотя «Динамо» сейчас с удовольствием комбинирует.

Сложный матч именно для понимания, «верх» это будет или «низ». Но я думаю, что «Динамо», конечно же, выиграет, и стоит рассмотреть победу хозяев в разных вариациях. Например, с форой (-1.5). Коэффициент – 2.07».

Экспресс с коэффициентом 5.43 на РПЛ.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

Шалимов рекомендует России не проводить матч со сборной легионеров РПЛ.