«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

«После прошлого тура «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двух очков. «Канониры» сыграли вничью с «Саутгемптоном», а «Сити» одолел «Брайтон» — 3:1. На неделе удивительным образом завершился матч «Ман Сити» в Дортмунде – 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Никогда бы не подумал, что такие команды могут друг с другом сыграть без забитых мячей. Но будем считать, что подопечные Гвардиолы сэкономили голы для чемпионата. Правда, выезд им предстоит достаточно сложный.

«Лестер» наконец-то начал выправлять ситуацию. Две сухие победы подряд с общим счётом 6:0 позволили ему выбраться из зоны вылета. И игра была показана очень хорошего уровня. Так что у себя дома «лисы» дадут бой главному претенденту на чемпионство.

Тилеманс остался в клубе и приносит пользу, потому что очень хочет играть в основе Бельгии на чемпионате мира, Мэдисон забивает, очень хорош Барнс, и Варди забил в последнем туре.

Я думаю, что забить «Лестеру» по силам в этом матче, но не верю, что получится отнять очки у «Сити», который приблизился к «Арсеналу» на дистанцию двух очков. Мотивация у чемпионов только возросла. И после такого унылого матча в Германии они будут рвать и метать.

Поставлю на победу «Манчестер Сити» через тотал больше 2.5 мяча. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.