«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.71.
«После прошлого тура «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двух очков. «Канониры» сыграли вничью с «Саутгемптоном», а «Сити» одолел «Брайтон» — 3:1. На неделе удивительным образом завершился матч «Ман Сити» в Дортмунде – 0:0.
Никогда бы не подумал, что такие команды могут друг с другом сыграть без забитых мячей. Но будем считать, что подопечные Гвардиолы сэкономили голы для чемпионата. Правда, выезд им предстоит достаточно сложный.
«Лестер» наконец-то начал выправлять ситуацию. Две сухие победы подряд с общим счётом 6:0 позволили ему выбраться из зоны вылета. И игра была показана очень хорошего уровня. Так что у себя дома «лисы» дадут бой главному претенденту на чемпионство.
Тилеманс остался в клубе и приносит пользу, потому что очень хочет играть в основе Бельгии на чемпионате мира, Мэдисон забивает, очень хорош Барнс, и Варди забил в последнем туре.
Я думаю, что забить «Лестеру» по силам в этом матче, но не верю, что получится отнять очки у «Сити», который приблизился к «Арсеналу» на дистанцию двух очков. Мотивация у чемпионов только возросла. И после такого унылого матча в Германии они будут рвать и метать.
Поставлю на победу «Манчестер Сити» через тотал больше 2.5 мяча. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
- 29 октября 2022
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 28 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30