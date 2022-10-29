«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за 1.87.

«Дерби «Локомотив» — ЦСКА в субботу. «Локо» по-прежнему переживает не самые простые времена. Команда находится в подвешенном состоянии: кто будет тренером, когда его назначат, как готовиться, дорабатывают иностранцы в обороне или нет.

10 лучших прогнозов на субботу.

В принципе, неплохо «Локомотив» начал игру с «Динамо», забил гол на первой минуте, но потом, конечно, целиком и полностью инициативу отдал. Динамовцы смотрелись куда интереснее, куда изящнее в атаке и абсолютно закономерно одержали победу.

ЦСКА не может выиграть несколько туров подряд, хотя по созданным моментам ЦСКА — одна из лучших команд в российском чемпионате. Чалов забивает, но перестали забивать Карраскаль, Медина. Здесь не сыграют Зделар и Мойзес из-за дисквалификаций. Но сейчас у армейцев обойма такая, что любое изменение можно сделать безболезненно.

«Локомотив» в обороне играет просто чудовищно, и даже два матча «на ноль» с «Торпедо» и «Химками» не убеждали, что игра в защите у команды наладилась. Едвай чуть ли не лидер по результативным ошибкам у своих ворот. Думаю, ЦСКА в этом матче минимум два мяча забьёт.

Мой прогноз – индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за 1.87».

Экспресс с коэффициентом 8.60.

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Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

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