«Сан-Хосе» — «Тампа Бэй»: прогноз на матч НХЛ от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Тампа Бэй» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 1.85.

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«Тампа» находится в Калифорнии уже пять дней. Сыгранный после долгой дороги матч с «Лос-Анджелесом» гостям из жаркой Флориды не удался – 2:4. Зато с «Анахаймом» встреча вышла куда успешнее – 4:2.

Оба матча могут занести себе в актив российские нападающие «Тампы». Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. У Сергачёва – 1+2. Таким образом, Кучеров набирает очки в шести матчах подряд, а Сергачёв – в четырёх.

В составе «Сан-Хосе» неплохо проявляет себя Александр Барабанов. В матче с «Торонто» (4:3 ОТ) российский нападающий сделал две голевые передачи. Игра с канадской командой стала третьей победной за последние пять встреч. Это хорошая тенденция после пяти стартовых поражений подряд.

Из 10 игр только в одной «Сан-Хосе» выиграл в основное время. Предстоящий матч предстоит провести с неудобным соперником. «Тампа-Бэй» выиграла в семи из восьми очных встреч с «Сан-Хосе». Сыграем на победу команды Кучерова с неплохим коэффициентом 1.85.

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