«Нэшвилл» — «Вашингтон». Александру Овечкину не место среди худших

Ови в сезоне-2022/2023 НХЛ уже собрал «-8» по показателю полезности, но дальше так продолжаться не может.

30 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.50, и успех «Кэпиталз» тоже идёт за 2.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.80.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Нэшвилл» — «Вашингтон» (30.10.2022)

На 30 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано большое количество встреч. Особое внимание стоит уделить матчу «Нэшвилл» — «Вашингтон». Он пройдёт на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле, а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Нэшвилл» принял участие в восьми официальных встречах, а в трёх из них одержал победу. Тем самым клуб сейчас расположился на 11-й строчке в Западной конференции с семью очками. В прошлой встрече «Предаторз» обыграли на своём льду «Сент-Луис» (6:2). Этой победой команде удалось прервать серию из неудач, которая тянулась на протяжении пяти игр.

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Яков Тренин — россиянин, который участвовал во всех официальных матчах текущего сезона. Он записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и две результативные передачи, при показателе полезности «+1». Лучшим же бомбардиром в команде на данный момент является Микаэль Гранлунд — у него семь очков. Лучший снайпер «Нэшвилл Предаторз» — Нино Нидеррайтер, который забил четыре гола.



«Вашингтон» тоже провёл восемь игр, в которых одержал четыре победы. Клуб расположился на 10-й строчке Восточной конференции, набрав восемь очков. При этом на днях клуб потерпел своё очередное поражение — уступил «Далласу» (0:2). Александр Овечкин и Евгений Кузнецов остались ни с чем. До этого команда шла с серией из двух побед.

Всего команда отыграла в четырёх гостевых встречах текущего сезона, одержав лишь в одной победу. Произошло это в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Статистика заставляет думать о плохом. Однако шансы добыть ещё два очка всё-таки имеются, ведь соперник попался подходящий.

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В 22 очных встречах хозяева одержали победы в 12 матчах, а гости — в 10. В такой ситуации тяжело говорить о преимуществе одной из сторон. Накал борьбы серьёзный. За последние пять игр в Нэшвилле гости выиграли только один раз. С учётом не лучшей статистики «Кэпс» во время матчей на выездах, уверенности в них становится не так много.

Ставить на победу команды Овечкина, когда её бросает по разные стороны — опасно. Лучше обратить внимание на результативность клубов. Так, в девяти из 10 прошлых очных матчей фиксировался тотал больше 4.5 шайбы. Почему бы не предположить, что «Вашингтон» проснётся, а вместе с ним Ови, который начнёт забивать регулярно. Поэтому возьмём тотал больше 5.5 шайбы за 1.65.



Плюс сейчас у обеих команд с защитой есть проблемы, так что игра может пойти на встречных курсах, с использованием контратак. Это неминуемо приведёт к большому количеству моментов и, соответственно, шайб. Так как пока уверенности в победе одной из команд нет, а по силам соперники равны, остановимся на тотале больше.

Александр Овечкин в прошлом матче вновь заработал отрицательный показатель полезности «-1». В итоге за текущий сезон у него уже «-8», и это потянуло на звание одного из худших игроков НХЛ сезона-2022/2023. Необходимо взвинтить темп, особенно вспомнив, что нужно догонять рекорд Горди Хоу и Гретцки.

«Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 30 октября 2022 года

Соперники идут со схожими показателями, а по статистике личных встреч определить фаворита сложно. Всегда хочется отдать преимущество «Вашингтону», который действительно интереснее по составу и ресурсам. Однако команду штормит, и ставить на неё рискованно. Поэтому сыграем на тотале шайб, которых в этом матче должно быть много.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 6.35.

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