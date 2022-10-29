Джейк Пол — Андерсон Силва: во сколько начало боя, где смотреть онлайн, прогнозы

Боксёрский поединок между известным блогером Джейком Полом и легендой ММА Андерсоном Силвой состоится в ночь с 29 на 30 октября по московскому времени в городе Глендейл, штат Аризона, США.

Начало трансляции боксёрского турнира — в 4:00 мск, Силва и Пол выйдут в ринг примерно в 7:00 мск.

Прямая трансляция поединка будет организована на онлайн-платформе FITE.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для блогера это уже шестой бой. Прошлые пять схваток закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

Что касается Силвы, то его рекорд в боксе — 3-1. Но единственное поражение было ещё в 1998 году, а в прошлом году он смог одолеть экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего. Также Паук нокаутировал в первом раунде Тито Ортиса. Поэтому 47-летний бразилец до сих пор опасен.

Букмекеры считают фаворитом Джейка Пола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.43. Победа Андерсона Силвы оценена в 2.55.

Поставить на то, что поединок продлится больше 7.5 раунда, можно за коэффициент 1.94. Тотал меньше 7.5 раунда доступен за 1.77.

На досрочную победу Пола аналитики предлагают сделать ставку за коэффициент 3.10. Победа по очкам оценена в 2.75.

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