Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» с коэффициентом 4.70

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Куньлунь» — «Авангард» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Куньлуня» за 4.70.
«Куньлунь» и «Авангард» подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков – 21. Но если для извечного аутсайдера КХЛ «Куньлуня» это привычный и даже несколько успешный результат, то для двукратного чемпиона России это провал.
Особенно страшным положение «Авангарда» выглядит, когда обращаешь внимание на то, что за последние 10 матчей он не смог забить в четырёх встречах.
Одна из таких печальных сухих встреч была домашним матчем как раз с «Куньлунем». Китайская команда одержала победу в Омске со счётом 4:0. Причём в последующих восьми встречах «Куньлунь» смог выиграть только в трёх матчах. Примечательно, что в двух из них сделал это, не пропустив.
«Авангард» в очевидном кризисе. Команда начинает выездную серию с дальнего перелёта из Омска в Москву. «Куньлунь» забрасывает в среднем 3,33 шайбы в последних девяти матчах. Ставим на победу китайского клуба за 4.70.
Экспресс с коэффициентом 4.56 на КХЛ.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 6.80.
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