«Динамо» — «Химки»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё. На 29-й минуте хавбек Денис Макаров упрочил преимущество хозяев.
На 35-й минуте встречи главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова. После замены игрок убежал в раздевалку. Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!».
В компенсированное время первого тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов довёл счёт до разгромного. В перерыве Гогниев был удалён.
На 77-й минуте форвард московской команды Константин Тюкавин отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 87-й минуте пятый гол забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты Гладышев оформил дубль. В концовке «Химки» реализовали пенальти.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).
Экспресс с коэффициентом 16.51.
Губерниев: Гогниев — позор российского футбола.
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева удалили в перерыве матча с «Динамо».
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
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