«Крылья Советов» — «Пари НН»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, трансляция

30 октября состоится матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН». Начало игры запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 5.15. Ничья доступна за 4.12.
По мнению букмекеров, матч может получиться результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.02, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.92.
На гол «Крыльев Советов» дают коэффициент 1.14. Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.56. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.84.
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 6.00.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
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