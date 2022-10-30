«МЮ» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 3.54

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» в один мяч за 3.54.
«Манчестер Юнайтед» начал играть более агрессивно впереди и уже не проигрывает четыре матча кряду в чемпионате, приблизившись вплотную к зоне Лиги чемпионов. Команда уверенно смотрится в обороне и явно будет настроена исключительно на победу в предстоящем поединке, имея неплохой шанс подняться выше в таблице.
Да и в родных стенах «красные дьяволы» всегда очень собранны, и победить их на «Олд Траффорд» невероятно сложно.
Что касается «Вест Хэма», то клуб очень симпатично смотрится в домашних играх, но на выезде пока особо не впечатляет, имея серьёзные сложности с креативом и реализацией.
«Молотобойцы» в этом сезоне не представляют такой угрозы, как в минувшем первенстве, и им будет непросто пробиться в зону еврокубков, учитывая немалое количество конкурентов. Однако так просто лондонцы очки не отдадут и попытаются зацепиться за один балл, имея очень неплохую оборону и дожидаясь своего шанса в контригре.
Я считаю, что поединок пройдёт под контролем футболистов домашнего коллектива, а гости будут ждать ошибки «красных дьяволов» и своих резких выпадов. На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» не будет форсировать события, понимая цену ошибки, однако свои три балла в непростой борьбе хозяева возьмут, учитывая разницу в классе и фактор родного поля с поддержкой трибун».
Экспресс с коэффициентом 15.38.
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