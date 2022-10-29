«МЮ» — «Вест Хэм». Криштиану Роналду вернёт любовь болельщиков

30 октября состоится матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (30.10.2022)

Миновало уже 13 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На 30 октября запланирована встреча, которая закроет программу 14-го тура. На знаменитом стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск.

Обыграв «Шериф» (3:0) в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию во всех официальных турнирах до семи встреч. Довёл счёт до разгромного Криштиану Роналду. Форвард урегулировал конфликт с Эриком тен Хагом и провёл на поле все 90 минут.

Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева удалили в перерыве матча с «Динамо».

Тем не менее далеко не все болельщики «красных дьяволов» разделили радость знаменитого португальца после забитого «Шерифу» мяча. Часть стадиона свистела. Очевидно, у многих болельщиков накопились вопросы к нападающему. В первую очередь касательно его поведения.



Напомним, в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0) Криштиану отказался выходить на замену и покинул «Олд Траффорд» за несколько минут до финального свистка. Теперь у него есть сразу две срочные задачи. Во-первых, нужно набрать форму к грядущему мундиалю. Во-вторых, вернуть любовь болельщиков.

Выход есть — результативность. В этом сезоне у Роналду наблюдаются серьёзные проблемы с завершением атак. Португалец стал худшим игроком Лиги Европы по числу нереализованных явных голевых моментов. Он упустил целых пять возможностей отличиться. Необходимо исправляться. Предстоящий матч — хорошая возможность.

Черевченко: Сёмин спас бы нынешний.Локомотив», не стоит смотреть на возраст.

«Вест Хэм» в этом сезоне смотрится, откровенно говоря, плохо. За 12 туров в чемпионате Англии клуб добыл только четыре победы, причём большая их часть была одержана в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Также он сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Саутгемптоном» (тоже 1:1).

Во всех остальных встречах «молотобойцы», само собой, потерпели поражения. В межсезонье они сохранили практически весь основообразующий костяк и приобрели у «Лиона» за рекордную для себя сумму Лукаса Пакета. Пока что трансфер себя абсолютно не оправдывает.



Бразильский полузащитник не забил ни одного мяча и отметился лишь двумя голевыми передачами. В грядущем матче, который состоится на «Олд Траффорд», хавбек вряд ли порадует результативностью.



У «молотобойцев» хуже комплектация состава, но важно не только это. В недавнем интервью главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением, что «Манчестер Юнайтед» возвращается. Наставник отметил, что ему понравились некоторые выступления манкунианцев. Благодаря Эрику тен Хагу, и не только они стали вариативнее и сильнее.

Думаем, сыграет П1 за коэффициент 1.69. История последних семи очных встреч на стороне «красных дьяволов». За этот отрезок они уступили лишь один раз, со счётом 0:1, причём в Кубке лиги Англии. Также была одна ничья — 1:1. Во всех остальных играх «молотобойцы» потерпели поражения. С тех пор ситуация изменилась не в лучшую для них сторону.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 30 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед» ощутимо прибавил. За последние девять матчей в чемпионате Англии он потерпел поражение лишь в одной игре. «Вест Хэм» тем же похвастаться не может. История последних личных встреч и то, что грядущий матч состоится на «Олд Траффорд», свидетельствует явно не в пользу лондонцев. Думается, хозяева одержат победу.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.69.

Экспресс с коэффициентом 9.17.

Черчесов: времени на радость от выхода в плей-офф Лиги Европы у нас нет.

Зобнин не хочет ехать в сборную России. Кто вообще будет играть с Таджикистаном?

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.