«Крылья Советов» — «Пари НН»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Пари Нижний Новгород».

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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На 32-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который успешно реализовал нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов.

На 79-й минуте защитник гостей Даниил Пенчиков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+2-й минуте встречи счёт сравнял защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Через шесть минут Гоцук был удалён с поля, а на 90+10-й минуте защитник Гленн Бейл вывел самарцев вперёд, забив гол с пенальти.

«Пари Нижний Новгород» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (17) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36). В тройку лидеров входят «Ростов» (29) и ЦСКА (29).

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