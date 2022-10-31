«Спартак» — «Торпедо»: результат матча РПЛ, кто победил в дерби, какой счёт, кто забивал

Московский «Спартак» одержал победу над «Торпедо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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На протяжении всего матча «Спартак» имел заметное преимущество, однако до перерыва так и не смог отличиться.

На 50-й минуте гол забил нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес. Спартаковцы сумели выиграть борьбу в центре поля и провести атаку. Александр Соболев сделал пас к штрафной, Промес сумел перебросить голкипера «Торпедо» Александра Довбню, забив свой 12-й мяч в сезоне.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице по итогам 15 туров, набрав 32 очка. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте, заработав шесть очков. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с «Сочи» (5 ноября, 14:00 мск), «Торпедо» примет «Крылья Советов» (6 ноября, 16:30 мск).

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