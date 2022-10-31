«Верона» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Верона» — «Рома».
Ставка: победа «Ромы» за 1.85.
«Верона» очень плохо выступает в первой половине сезона, стала проигрывать всем подряд и вполне по делу оказалась практически на дне турнирной таблицы, имея туманные перспективы на будущее. Команда начала ошибаться в обороне в простых ситуациях, имеет сложности с креативом и реализацией и явно нуждается в усилении по многим позициям. Конкурировать на равных в таких условиях очень сложно и вряд ли клубу стоит рассчитывать на позитивный исход в матче против римлян.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Ромы», то в чемпионате дела у коллектива идут довольно неплохо и даже поражение от лидера «Наполи» в прошлом туре вряд ли расстроит планы на сезон. Римляне стали более прагматичны и сейчас не показывают особой активности в атаке на протяжение всей дистанции встречи, стараясь часто добыть очки «малой кровью». Однако такая тактика приносит плоды и клуб вполне способен подняться в зону Лиги Чемпионов уже в ближайшее время.
На мой взгляд, интриги в этом поединке ждать не стоит. «Рома» по всем статьям превосходит противника и «Вероне» снова придется несладко. Римляне играли среди недели в еврокубке, но вряд ли это так сильно скажется на их кондициях, ведь времени на восстановление было достаточно. Я считаю, что гости смогут спокойно использовать свой перевес в классе и индивидуальном мастерстве и добьются успеха в схватке», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 5.44.
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