Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: дата боя, какие титулы на кону, кто победит

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.
Прогноз на бой Дмитрия Бивола с Рамиресом.
Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.
Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России бой покажет Первый канал.
Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 боях.
Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.
Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.
Экспресс с коэффициентом 5.44.
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