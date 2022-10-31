Прогноз на матч «Сивасспор» — «Антальяспор» в чемпионате Турции

Авторы Betassist сделали прогноз на матч чемпионата Турции по футболу «Сивасспор» — «Антальяспор».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.06.
В прошлом сезоне эти команды, которые ранее никогда особенно звёзд с неба не хватали, смогли добиться очень неплохого результата. «Сивасспор» закрепился в середине таблицы и довольно рано избавил себя от борьбы за выживание, а параллельно выиграл Кубок Турции и квалифицировался в Лигу конференций.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Антальяспор» боролся за еврокубки, но финишировал лишь седьмым. В итоге сейчас обе команды надежд снова не оправдывают и вернулись к разборкам на дне.
«Сивасспор» полностью провалил старт этого сезона, однако сейчас команда на подъёме и готова вновь бороться за что-то значимое. «Храбрые» за пять последних матчей во всех турнирах проиграли всего один раз – минимально действующему чемпиону «Трабзонспору» (0:1). Но при этом команда одержала четыре победы и при каждой забивала не менее двух голов.
На своём поле «Сивасспор» также выиграл две последние встречи. И совсем другая ситуация у «Антальяспора», который без еврокубков выиграл всего один из семи последних матчей и лишь в одном ещё набрал очки.
На выезде у подопечных Нури Шахина три поражения подряд, но за это время они забили четыре гола. Также играть в гостях с «Сивасспором» они тоже хорошо умеют. Предположим, что команды способны подарить яркую игру и пробить стандартный тотал голов – можно рассмотреть тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.06.
Экспресс с коэффициентом 10.0.
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