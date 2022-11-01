Прогноз на матч «Барыс» — «Сибирь» в КХЛ

Авторы Betassist дали прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Сибирь», который состоится 1 ноября.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 3.08.

Два представителя Восточной конференции, которые всерьёз отдалились друг от друга по очкам. «Барыс» сильно сдал за последние две недели и пока никак не может вернуться на победный путь. Казахстанский клуб проиграл уже пять встреч подряд – четыре из них были на выезде, однако менее провальными эти результаты не становятся.

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За время отрицательной серии хозяева стабильно пропускали в свои ворота четыре и более шайб, а в четырёх играх уступали с разницей минимум в две шайбы. «Сибирь» сейчас в совершенно противоположной форме – команда Андрея Мартемьянова шикарно провела домашнюю серию, одержав четыре победы в четырёх встречах.

Но в целом показатели гостей ещё лучше, ведь они одержали шесть побед в восьми предыдущих играх. В шести из семи последних матчей с «Барысом» новосибирцы не уступали в основное время и в этих же матчах команда не позволяла сопернику забить себе больше одного гола.



Гости действительно наладили свою атаку, и в пяти из шести последних матчей команда стабильно забивала минимум четыре гола. Таким образом, можно рассмотреть вариант ставки тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 3.08.

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