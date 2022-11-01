Прогноз на матч «Барыс» — «Сибирь» в КХЛ

Авторы Betassist дали прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Сибирь», который состоится 1 ноября.
Ставка: тотал больше 5.5 гола за 3.08.
Два представителя Восточной конференции, которые всерьёз отдалились друг от друга по очкам. «Барыс» сильно сдал за последние две недели и пока никак не может вернуться на победный путь. Казахстанский клуб проиграл уже пять встреч подряд – четыре из них были на выезде, однако менее провальными эти результаты не становятся.
10 лучших прогнозов на сегодня.
За время отрицательной серии хозяева стабильно пропускали в свои ворота четыре и более шайб, а в четырёх играх уступали с разницей минимум в две шайбы. «Сибирь» сейчас в совершенно противоположной форме – команда Андрея Мартемьянова шикарно провела домашнюю серию, одержав четыре победы в четырёх встречах.
Но в целом показатели гостей ещё лучше, ведь они одержали шесть побед в восьми предыдущих играх. В шести из семи последних матчей с «Барысом» новосибирцы не уступали в основное время и в этих же матчах команда не позволяла сопернику забить себе больше одного гола.
Гости действительно наладили свою атаку, и в пяти из шести последних матчей команда стабильно забивала минимум четыре гола. Таким образом, можно рассмотреть вариант ставки тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 3.08.
Экспресс с коэффициентом 10.0.
Первый тренер Панарина ждёт, что Артемий бросит вызов Макдэвиду.
Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
Шестёркин повторил рекорд «Рейнджерс» 1978 года.
Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.
- 1 ноября 2022
-
08:00
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:00
- 31 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:15