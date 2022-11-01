«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» и ТБ 4.5 за 4.80.



«Несмотря на то что соперники зашли на этот матч с противоположных курсов, это ничуть не помогает сделать прогноз. Судите сами: у «Барыса» действующая серия из пяти поражений подряд. Причем четыре последних были получены в ходе выездной серии, а ведь теперь казахстанцам играть дома.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



У «Сибири» все наоборот. Новосибирцы блестяще отработали домашнюю серию, выиграв все четыре матча, в том числе и у того же самого «Барыса». Но теперь-то сибирякам играть на выезде, где картина не такая радужная. Впрочем, «Сибирь» сейчас разогналась весьма неплохо, и шесть побед в семи последних матчах говорят об этом лучше всяких слов.



Статистика личных встреч в данном случае нам не помощник. Поскольку у общем и целом преимущество «Сибири» за двенадцать последних лет совсем ничтожно, а конкретно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице Казахстана (как она только в это время не называлась!), и вовсе ничья.



Все это вместе приводит к следующему прогнозу: «Сибирь» должна набрать в гостевом матче два очка любым из возможных способов. При этом тотал должен составить выше 4,5 – пусть у «Барыса» голы особо не идут, а вот у «Сибири» нападение играет достаточно уверенно», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.



«Лада» подала заявку на вступление в КХЛ.



Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.