«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Сибирь».
Ставка: победа «Сибири» и ТБ 4.5 за 4.80.
«Несмотря на то что соперники зашли на этот матч с противоположных курсов, это ничуть не помогает сделать прогноз. Судите сами: у «Барыса» действующая серия из пяти поражений подряд. Причем четыре последних были получены в ходе выездной серии, а ведь теперь казахстанцам играть дома.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
У «Сибири» все наоборот. Новосибирцы блестяще отработали домашнюю серию, выиграв все четыре матча, в том числе и у того же самого «Барыса». Но теперь-то сибирякам играть на выезде, где картина не такая радужная. Впрочем, «Сибирь» сейчас разогналась весьма неплохо, и шесть побед в семи последних матчах говорят об этом лучше всяких слов.
Статистика личных встреч в данном случае нам не помощник. Поскольку у общем и целом преимущество «Сибири» за двенадцать последних лет совсем ничтожно, а конкретно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице Казахстана (как она только в это время не называлась!), и вовсе ничья.
Все это вместе приводит к следующему прогнозу: «Сибирь» должна набрать в гостевом матче два очка любым из возможных способов. При этом тотал должен составить выше 4,5 – пусть у «Барыса» голы особо не идут, а вот у «Сибири» нападение играет достаточно уверенно», — сказал Лебедев.
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