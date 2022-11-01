Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» и ТБ 4.5 за 4.80.

«Несмотря на то что соперники зашли на этот матч с противоположных курсов, это ничуть не помогает сделать прогноз. Судите сами: у «Барыса» действующая серия из пяти поражений подряд. Причем четыре последних были получены в ходе выездной серии, а ведь теперь казахстанцам играть дома.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

У «Сибири» все наоборот. Новосибирцы блестяще отработали домашнюю серию, выиграв все четыре матча, в том числе и у того же самого «Барыса». Но теперь-то сибирякам играть на выезде, где картина не такая радужная. Впрочем, «Сибирь» сейчас разогналась весьма неплохо, и шесть побед в семи последних матчах говорят об этом лучше всяких слов.

Статистика личных встреч в данном случае нам не помощник. Поскольку у общем и целом преимущество «Сибири» за двенадцать последних лет совсем ничтожно, а конкретно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице Казахстана (как она только в это время не называлась!), и вовсе ничья.

Все это вместе приводит к следующему прогнозу: «Сибирь» должна набрать в гостевом матче два очка любым из возможных способов. При этом тотал должен составить выше 4,5 – пусть у «Барыса» голы особо не идут, а вот у «Сибири» нападение играет достаточно уверенно», — сказал Лебедев.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.

«Лада» подала заявку на вступление в КХЛ.

Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.56: Хвича и Мане устроят голевую феерию Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.56: Хвича и Мане устроят голевую феерию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022