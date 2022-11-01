«Динамо» Москва — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.50.
«Надо сразу сказать, что «Магнитка» — это машина. Лучшая команда Восточной конференции, которая грамотно одерживает победу за победой. Может и с разгромом, может и на терпении, как 2:1 с «Ак Барсом». «Металлург» играет разнообразно, умно, и каждое поражение уральцев вызывает удивление. Впрочем, в этом сезоне мы удивляемся не так много.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Московское «Динамо» тоже здорово начало сезон – было видно, что главный тренер Алексей Кудашов заложил динамовцам на сборах в Нижнем Новгороде очень хорошую физику. В последних матчах шли поражения, но домашняя игра против «Торпедо» (4:2) дарит динамовским болельщикам изрядную дозу оптимизма.
Тем не менее я бы рассматривал этот матч так: играют рабочие лошадки и молодёжь против элитного клуба, где хоккеисты выше классом. Конечно, порядок может побить класс. Но для этого классный клуб должен быть не в порядке (например, как нынешний «Ак Барс»). А вот о «Металлурге» этого не скажешь. Поэтому я – за победу уральцев.
Я бы в этом матче взял кэф 2.50 на то, что «Металлург» одержит победу в основное время», — сказал Лысенков.
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Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
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