«Динамо» Москва — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 1 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – «Металлург».



Ставка: ничья за 3.92.



«После пяти поражений в шести матчах жизнь бело-голубых, похоже, стала понемножку налаживаться. И нижегородцев они сделали хоть и не без труда, но достаточно уверенно. С «Магниткой», конечно, будет труднее, поскольку сейчас эта команда практически без слабых мест и в восьми последних встречах одержала семь побед. А тот единственный матч, который в Казани проиграла, всё равно оказался для уральцев результативным.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



На стороне «Магнитки» ещё и статистика личных встреч, с какой стороны на неё ни взгляни. В общем и целом за последние 15 лет у «Магнитки» без малого двукратное преимущество по количеству побед. Если взять только 10 последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, то здесь преимущество уральцев более скромное: шесть побед против четырёх динамовских. Но тут в глаза бросается — в четырёх последних таких междусобойчиках уральцы победили трижды.



Резюме: математика прогнозирует гостевую победу «Магнитки» в основное время. В целом с этим прогнозом соглашусь, но слишком наглеть, в отличие от математики, не стану. А значит, предположу, что «металлурги» наберут свои два очка любым доступным способом. И ничью в основное время исключать не стану», — сказал Лебедев.



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