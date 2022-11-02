«Ак Барс» — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Казани 1 ноября «Ак Барс» принимал на своём льду ЦСКА в матче КХЛ. Победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) одержали гости.
Лучшие прогнозы на сегодня.
За 18 секунд до конца первого периода счёт в матче открыл форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва.
За 12 секунд до конца второго периода восстановил равенство в счёте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.
На пятой минуте третьего периода армейцев вывел вперёд защитник Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Сергея Плотникова. На 13-й минуте третьего периода счёт сделал равным нападающий казанцев Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Форвард ЦСКА Максим Мамин с передач Даррена Дица и Константина Окулова на 17-й минуте третьего периода вывел армейцев вперёд.
Экспресс с коэффициентом 7.85.
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