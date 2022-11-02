Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Ак Барс» — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
Комментарии

В Казани 1 ноября «Ак Барс» принимал на своём льду ЦСКА в матче КХЛ. Победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За 18 секунд до конца первого периода счёт в матче открыл форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва.

За 12 секунд до конца второго периода восстановил равенство в счёте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.

На пятой минуте третьего периода армейцев вывел вперёд защитник Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Сергея Плотникова. На 13-й минуте третьего периода счёт сделал равным нападающий казанцев Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Форвард ЦСКА Максим Мамин с передач Даррена Дица и Константина Окулова на 17-й минуте третьего периода вывел армейцев вперёд.

Экспресс с коэффициентом 7.85.

Форвард «Рейнджерс» Панарин признан третьей звездой месяца в НХЛ.

КХЛ передала «Ладе» дорожную карту для вступления в лигу.

Якупов: «Ак Барс» играет без тренера — там просто человек, жующий жвачку.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022