«Челси» – «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Челси» – «Динамо» Загреб в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.90.
«В среду «Челси» в своей группе Е будет принимать загребское «Динамо». У «Челси» единственное поражение в группе как раз от хорватского клуба – 0:1. Тот матч стал последним для Томаса Тухеля. Потом пришёл Поттер и вроде бы всё наладил, всё было хорошо, но до последнего на данный момент матча в чемпионате. В нём «Челси» играл с бывшей командой Поттера – «Брайтоном». Там «Челси» не был похож на себя – и проиграл 1:4. Это больно и обидно. Но в Лиге чемпионов «Челси» лидирует, в трёх очках «Милан». У лондонцев есть преимущество по личным встречам. Так что «Челси» уже занял первое место в группе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но после 1:4 в чемпионате, после 0:1 от Загреба в первом круге, когда Тухель был уволен, надо возвращать долги, тем более что тут домашний матч. Если «Челси» сыграет правильно, как надо, он Загреб победит. «Динамо» надо самому лезть вперёд и стараться обыграть «Челси» во второй раз, при этом рассчитывая, что «Зальцбург» потеряет очки в матче с «Миланом». Это сложно, но рассчитывать можно.
Но, на мой взгляд, если «Челси» со всей серьёзностью отнесётся к Загребу, то дома шансов не оставит. Мой прогноз – победа «Челси» с форой (-1,5) мяча за 1.90», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
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