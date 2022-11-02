Прогноз «Чемпионата» на матч «Куньлунь» — «Динамо» Минск

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Куньлунь» победит за 3.63.

«Куньлунь» продолжает находиться от зоны плей-офф на расстоянии в две победы. Вот только две победы китайская команда одержала за восемь последних матчей.

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При этом в каждой из шести последних встреч «Куньлунь» пропускал минимум трижды. Но и забивал немало. Шесть матчей подряд с участием «Куньлуня» забрасывалось не менее пяти шайб.



Но в гости приедет команда-антипод. Минское «Динамо» в последнее время будто бы проводит матчи солидарности со своими футбольными одноклубниками. Четыре матча подряд с участием минчан в основное время заканчиваются с несвойственными хоккею счетами – 0:1 («Динамо» Москва), 1:2 (ЦСКА), 1:1 («Витязь») и 1:0 («Локомотив»). На тотал меньше 3.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 3.74.



Заметно, что у «Динамо» проблемы в нападении. Сказывается отсутствие из-за травмы одного из лидеров команды – Брэндона Козуна. «Куньлунь» на этом фоне выглядит куда выигрышнее в атаке и заберёт этот важный для себя матч.

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