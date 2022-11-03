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«Манчестер Сити» — «Севилья»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто победил

«Манчестер Сити» — «Севилья»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто победил
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2 октября завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» дома принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)».

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Первыми забили гол во встрече гости, когда на 31-й минуте нападающий Рафаэль Мир после передачи Иско. Хозяева смогли сравнять счёт только на 52-й минуте – отличился 17-летний защитник Рико Льюис после точного паса Хулиана Альвареса. На 73-й минуте «горожане» вышли вперёд благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса, ассистировал ему полузащитник Кевин Де Брёйне. На 83-й минуте Рияд Марез после паса Хулиана Альвареса установил итоговый счёт – 3:1.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала с первого места. «Севилья», которая сумела набрать только 5 очков, с третьего месте выходит в Лигу Европы.

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