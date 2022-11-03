«Барыс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 3 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Адмирал».



Ставка: победа «Барыса» и ТБ 5.5 за 6.00.



«В нынешнем чемпионате «Барыс» — чудовищно домашняя команда. Она и в прежние сезоны больше очков набирала в родном Казахстане, но на этот раз перекос прямо-таки режет глаза. Судите сами: нынешнее седьмое (на момент написания прогноза) место «Барыса» в Восточной конференции складывается из третьего места по домашним матчам и последнего – одиннадцатого — по гостевым. Две крайности, которые в сумме дают средний результат.



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«Адмирал» в этом плане противоположность «Барысу», но куда более вариант «лайт». То есть определённый перекос в сторону гостевых матчей есть, но не слишком большой, и это вполне терпимо. То есть в Казахстане дальневосточники шансы иметь будут, но там будет много других нюансов.



А вот статистика личных встреч нам мало чем может помочь. С момента появления на белом свете команды из Владивостока у «Барыса» небольшое преимущество по количеству побед. И ещё более скромное преимущество в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице братского Казахстана, — шесть на четыре.



То есть надо брать за основу сегодняшние реалии, а сегодня «Барыс» особенно хорош дома. И забивает дома прилично. Поэтому прогнозирую достаточно весёлый матч с тоталом, превышающем 5.5. А два очка в итоге хозяева всё же наберут, но совсем не обязательно в основное время», — сказал Лебедев.



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