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«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Амур».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 5.5 за 2.55.

«Похоже, у «Автомобилиста» кончился бензин. Об этом ненавязчиво намекают четыре поражения в пяти последних матчах. Ну, там поначалу была «конская» парочка, да ещё на выезде, потом её дошлифовала «Магнитка». И когда пришло время перевести дух и оторваться на «Адмирале», то почему-то «Адмирал» оторвался на «Автомобилисте».

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Теперь будет «Амур» – его ещё совсем недавно устремлённый к звёздам «Автомобилист» должен был переезжать, не замечая. Что, в принципе, один раз в этом сезоне уже сделал. Но в нынешнем состоянии это представляется куда более проблематичным.

Причём статистика личных встреч шансов хабаровчанам практически не оставляет. В общем и целом за последние без малого 15 лет у уральцев почти двукратное преимущество. Что же касается десяти последних междусобойчиков, сыгранных в Екатеринбурге в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, то там всё однозначно: девять побед «Автомобилиста» против одной у «Амура». С такой статистикой, извиняюсь, идут не играть, а вешаться.

Я всё-таки предполагаю, что свои два очка хозяева наберут. Хотя бы потому, что в предыдущем туре вконец оборзевший «Амур» победил в Уфе. Даром ему эта победа не прошла, «Салават» вымотал хабаровчан как надо. Поэтому даже ослабленный и хромающий на обе ноги «Автомобилист» не мытьём, так катаньем обязан выжимать из «Амура» два очка. Пусть даже тотал не превысит 5.5», — сказал Лебедев.

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