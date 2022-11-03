«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Амур».
Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 5.5 за 2.55.
«Похоже, у «Автомобилиста» кончился бензин. Об этом ненавязчиво намекают четыре поражения в пяти последних матчах. Ну, там поначалу была «конская» парочка, да ещё на выезде, потом её дошлифовала «Магнитка». И когда пришло время перевести дух и оторваться на «Адмирале», то почему-то «Адмирал» оторвался на «Автомобилисте».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Теперь будет «Амур» – его ещё совсем недавно устремлённый к звёздам «Автомобилист» должен был переезжать, не замечая. Что, в принципе, один раз в этом сезоне уже сделал. Но в нынешнем состоянии это представляется куда более проблематичным.
Причём статистика личных встреч шансов хабаровчанам практически не оставляет. В общем и целом за последние без малого 15 лет у уральцев почти двукратное преимущество. Что же касается десяти последних междусобойчиков, сыгранных в Екатеринбурге в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, то там всё однозначно: девять побед «Автомобилиста» против одной у «Амура». С такой статистикой, извиняюсь, идут не играть, а вешаться.
Я всё-таки предполагаю, что свои два очка хозяева наберут. Хотя бы потому, что в предыдущем туре вконец оборзевший «Амур» победил в Уфе. Даром ему эта победа не прошла, «Салават» вымотал хабаровчан как надо. Поэтому даже ослабленный и хромающий на обе ноги «Автомобилист» не мытьём, так катаньем обязан выжимать из «Амура» два очка. Пусть даже тотал не превысит 5.5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.50.
Ротенберг: рано говорить, что игра СКА — это какой-то феномен.
Сын Горди Хоу: если бы папа был тут, он бы следовал за Овечкиным.
- 3 ноября 2022
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30