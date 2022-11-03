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«Рома» — «Лудогорец»: ставка Егора Титова на игру Лиги Европы в Риме

«Рома» — «Лудогорец»: ставка Егора Титова на игру Лиги Европы в Риме
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» – «Лудогорец» в 6-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.93.

«Рома» с «Лудогорцем» определят, кто выйдет в плей-офф Лиги Европы вместе с «Бетисом». Испанский клуб уже давно себе всё обеспечил – 13 очков в пяти турах. А вот у «Ромы» и «Лудогорца» паритет – по семь очков. При этом болгарский клуб устроит ничья, ведь в первой личной встрече он победил.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Рома», конечно, фаворит, Моуринью не будет пренебрегать еврокубком. Для него любой титул важен. Он это показал в прошлом сезоне, когда победил в Лиге конференций. Здесь «Рома» играет дома. Она хорошо провела свой последний матч в чемпионате – победила «Верону» (3:1). Дибалы пока нет, но атака и без него справляется. «Лудогорец» — упорная команда, «Бетису» в гостях всего 2:3 уступила. Но, на мой взгляд, здесь и фактор своего поля сыграет, и класс футболистов римского клуба.

У «Ромы» есть мотивация, поэтому поставлю на её победу с форой (-1.5)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.61.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.

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