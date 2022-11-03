«Химки» — «Оренбург»: когда матч РПЛ, во сколько начало, где смотреть

4 ноября состоится матч РПЛ «Химки» — «Оренбург». Начало – в 19:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Химки» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
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