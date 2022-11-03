Прогноз на матч «Нефтехимик» — ЦСКА

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.
Сейчас этот матч выглядит не более чем борьбой очевидного аутсайдера с чемпионом. «Нефтехимик» по большому счёту вернулся туда, откуда начинал сезон, – после ужасного старта команде Олега Леонтьева удалось исправить ситуацию и не проигрывать более одного матча подряд, однако сейчас она вновь в кризисе.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Действующая серия поражений нижнекамцев равна трём встречам, но важно отметить, что все они были от соперников разного уровня.
От СКА получили три шайбы (1:3), четыре – от ещё одного аутсайдера «Куньлуня» (3:4) и пять – от кризисного «Ак Барса» (2:5). Теперь команда на самом дне турнирной таблицы конференции, где она и была большую часть сезона.
ЦСКА в своей нынешней форме попросту не позволяет себе ошибаться с соперниками такого уровня. Подопечные Сергея Фёдорова идут уверенным чемпионским ходом и выиграли уже 11 матчей подряд, а на выезде победная серия равна семи встречам.
Кроме того, семь побед за это время армейцы одержали с преимуществом минимум в две шайбы. Стоит рассмотреть победу ЦСКА с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Ещё можно поверить в результативный хоккей, ведь в шести из семи последних очных матчей команд забрасывалось минимум пять шайб – тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15.
Экспресс с коэффициентом 12.0.
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