Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Амур».

Ставка: победа «Автомобилиста» + тотал больше 4.5 гола за 2.33.

«Автомобилист» очень долго держался в нынешнем сезоне, двигаясь по турнирному пути практически без потерь. Однако постоянные травмы ведущих игроков и сложный график матчей не могли не сказаться на производительности. Сейчас команда Николая Заварухина определённо не в лучшей форме, ведь она впервые проиграла четыре из пяти последних матчей и второй раз выдала серию в два поражения.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Самое удивительное, насколько команда с лучшим нападением лиги, сразу трое игроков которого набирали минимум 20 очков, стала мало забивать – больше одной шайбы удалось забросить лишь в победной игре с «Сочи» (5:2).

Впрочем, здесь важно отметить, что календарь у екатеринбуржцев действительно был сложный – они проиграли «Металлургу», СКА и ЦСКА, а также оступились с неудобным «Адмиралом». «Амур» точно не подходит под уровень всех этих команд, у хабаровчан хватает собственных проблем.



«Тиграм» удалось в недавней игре засушить в обороне «Салават Юлаев» (2:1), дотянув до буллитов, и покинуть последнее место конференции, но это была первая победа команды в гостях за семь игр. В Екатеринбурге они проиграли восемь последних матчей и в каждом из них пропускали минимум три гола.

Сейчас «Амур» снова едва ли справится с натиском мотивированного соперника. Предлагаем рассмотреть ставку «победа «Автомобилиста» и тотал больше 4.5 шайбы» с коэффициентом 2.33.

Экспресс с коэффициентом 12.0.

Прогноз на матч «Детройт» — «Вашингтон» с коэффициентом 11.25.



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