«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал уфимский «Салават Юлаев».

Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Первый период оказался безголевым. На 35-й минуте Данил Алалыкин вывел уфимцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Данил Башкиров и Алексей Пустозёров.

На 48-й минуте Никита Евсеев после паса Артёма Галимова сравнял счёт. В серии буллитов свои попытки реализовали Александр Радулов и Станислав Галиев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 6 ноября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Салават Юлаев» 5 ноября в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком».

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