«Химки» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ с коэффициентом 2.05

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Оренбург».
Ставка: «Химки» не проиграют за 2.05.
«Второй круг РПЛ открывается матчем в Подмосковье: «Химки» будут принимать «Оренбург». Бедствующие «Химки» продолжают падение вниз, и всё хуже и хуже дела у команды Спартака Гогниева. Но когда-то всё-таки эта серия, наверное, прервётся.
Второй круг можно начать с чистого листа. Соперник вполне подходящий для того, чтобы набраться очков, несмотря на то, что «Оренбург» в полном порядке и базируется в середине турнирной таблицы.
«Оренбург» по скиллам, по нынешним возможностям, конечно, повыше по мастерству и статусу, чем нынешние «Химки», но после 11 мячей, пропущенных от «Спартака» и «Динамо», я всё-таки верю, что Спартак Артурович не будет играть авантюрно и всё-таки постарается сыграть на результат.
«Химкам» результат сейчас очень нужен. Если Гогниев продолжит в том же духе, он может недоработать до конца года.
Верю, что «Химки» не проиграют в домашнем матче. На это и дам прогноз».
Экспресс с коэффициентом 7.57.
Прогноз на матч «Химки» — «Оренбург» с коэффициентом 2.28.
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