«Химки» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ с коэффициентом 2.05

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Оренбург».

Ставка: «Химки» не проиграют за 2.05.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Второй круг РПЛ открывается матчем в Подмосковье: «Химки» будут принимать «Оренбург». Бедствующие «Химки» продолжают падение вниз, и всё хуже и хуже дела у команды Спартака Гогниева. Но когда-то всё-таки эта серия, наверное, прервётся.

Второй круг можно начать с чистого листа. Соперник вполне подходящий для того, чтобы набраться очков, несмотря на то, что «Оренбург» в полном порядке и базируется в середине турнирной таблицы.

«Оренбург» по скиллам, по нынешним возможностям, конечно, повыше по мастерству и статусу, чем нынешние «Химки», но после 11 мячей, пропущенных от «Спартака» и «Динамо», я всё-таки верю, что Спартак Артурович не будет играть авантюрно и всё-таки постарается сыграть на результат.

«Химкам» результат сейчас очень нужен. Если Гогниев продолжит в том же духе, он может недоработать до конца года.

Верю, что «Химки» не проиграют в домашнем матче. На это и дам прогноз».

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч «Химки» — «Оренбург» с коэффициентом 2.28.

Кварацхелия попал в сферу интересов «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити».

Обнародован расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

Нидерландский журналист объяснил, почему Промеса не пригласили в сборную.

Пике завершает карьеру. Чёрная полоса в жизни футболиста.