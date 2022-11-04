Прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Лечче» с коэффициентом 2.35

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Лечче».
Ставка: победа «Удинезе» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.35.
Вряд ли подопечные Андреа Соттиля испытают серьёзные проблемы с вернувшимся в Серию А «Лечче». Недооценивать Марко Барони определённо не стоит. «Паприканцы» хоть и беззубы в атаке, но очень хорошо играют в обороне. Футболисты грамотно действуют в отборах и перехватах мяча.
Команда избежала серьёзных провалов в обороне даже во встречах с топовыми клубами Серии А: «Интер» (1:2), «Наполи» (1:1), «Рома» (1:2) и «Ювентус» (0:1) едва пробили эшелонированную оборону жёлто-красных.
В любом случае на стороне хозяев поддержка домашних трибун, они постоянные жители Серии А и стабильны. Рекомендуем ставку на победу «Удинезе» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.35.
Экспресс с коэффициентом 7.57.
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