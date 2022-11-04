«Удинезе» — «Лечче»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч «Удинезе» — «Лечче».

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.95.

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«Нестандартный матч в чемпионате Италии мы выбрали для прогноза. Кажется, встреча не самая афишная, но «Удинезе» интересует в этом сезоне, потому что старт у команды был очень хороший. Правда, свою сенсационность она немного подрастеряла.

Сейчас хозяева всего лишь восьмые, три матча подряд не выигрывают. «Кремонезе» не забил и сыграл вничью со счётом 0:0, до этого уступил дома «Торино». Наверное, таким железным фаворитом в матче с «Лечче», который борется за выживание и идёт чуть выше зоны вылета, «Удинезе» не кажется.

В предстоящем матче надо отталкиваться не от результата, а от голов. Думаю, встреча ожидается очевидно низовой. Удивительно для меня, что коэффициенты на тотал больше и на тотал меньше 2.5 равны – 1.9. Не совсем правильно такие коэффициенты выбирать, потому что здесь моржа букмекера сказывается, и мы, возможно, на дистанции проигрываем, но, когда для меня железно в матче должен быть низ, а коэффициент равный, это значит, что играть стоит.

Думаю, здесь один-то гол на двоих команды забьют с трудом, что уж говорить про три. Тотал меньше 2.5 выбираю, вообще нисколько не стесняясь, потому что «Удинезе» сейчас будет очень аккуратно пытаться эту победу добыть, она нужна по таблице.

А «Лечче», конечно, тоже лезть вперёд против более сильной команды не станет — их и ничья 0:0 устроит. Так что низ, друзья. Не самая любимая ставка, но что делать – приходится».

Экспресс с коэффициентом 7.57.

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