Аналитики оценили шансы Хильберто Рамиреса отправить в нокдаун Дмитрия Бивола

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.



Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Кроме того, эксперты оценили возможность Рамиреса отправить в нокдаун Дмитрия Бивола – коэффициентом 4.50. Если, наоборот, мексиканец побывает в нокдауне, то сыграет коэффициент 4.00.

Если россиянин всё-таки побывает в нокдауне, но бой всё-таки выиграет – сыграет ставка с коэффициентом 7.00.

Экспресс с коэффициентом 12.57.

Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес с коэффициентом 4.05.

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