«Факел» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.

«Очень тяжёлый матч ожидает «Краснодар» в Воронеже. Там всегда играть непросто. Мы помним игру первого круга, когда была результативная ничья, и там откровенно «Краснодар» отскочил, потому что Сафонов творил чудеса. Тогда, может быть, была недооценка «Факела».

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Сейчас «Факел» после 1:4 в Оренбурге, как сказал Дмитрий Пятибратов, после позорного выступления. Он должен собраться. Тут и свои болельщики. Не самого хорошего качества поле в Воронеже, высоковата трава, а у «Краснодара» в последнее время дела в атаке идут не очень здорово.

Мало моментов было в игре с «Зенитом» и с «Пари НН» не сказать, что «Краснодар» удачно играл. До этого были поражения от «Ростова» и «Ахмата». Учитывая отсутствие Сперцяна, с созиданием могут быть проблемы. Ленини пока выглядит неубедительно. Баньяц, скорее всего, сыграет, но он вряд ли замена Сперцяну. Нет Олусегуна, бежать особенно некому.

В общем, я веду к тому, что будет очень тесный, очень плотный футбол. «Факел» играет в три центральных защитника, он постарается завязать «Краснодар» в середине поля. Будет вязкая игра, в которой, мне кажется, много забитых мячей ждать не приходится.

Мой прогноз на игру в Воронеже – тотал меньше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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