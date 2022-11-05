ЦСКА — «Пари НН»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.00

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН».
Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:0 за 6.00.
«Федотову приходится по разным причинам ротировать состав ЦСКА.
Однако по игре армейцы в любом случае сильнее нижегородцев. Тем более те потеряли Гоцука и Сулейманова.
Остаётся просто ловить соперника на ошибках и использовать нападающих, которых у ЦСКА достаточно. Забьют один и могут просто контролировать мяч, пока не поймают «Пари НН» на второй ошибке».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.96.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Каррера сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
«Факел» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Булыкина с коэффициентом 6.50.
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