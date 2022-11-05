«Зенит» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: «Зенит» забьёт гол до 30-й минуты за 1.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Зенит» сейчас на ходу, очень хорошо команда готова, ни разу за первый круг не проиграла. В последних матчах «Зенит» выигрывает и не пропускает – ни от «Пари НН», ни от «Сочи», ни от «Краснодара». Только в Кубке России от «Крыльев Советов» пропустили.

Сейчас «Зенит» играет дома и это последний домашний матч в чемпионате в этом календарном году. Но будет ещё игра со «Спартаком» в Кубке России на «Газпром-Арене», а также товарищеская встреча с «Црвеной Звездой».

«Ахмат» — соперник очень неуступчивый. В первом круге «Зенит» не обыграл «Ахмат», была ничья 0:0. Вообще, дома «Зенит», бывает, мучается с грозненцами. Можно вспомнить, когда «Зенит» только во втором тайме дожал и выиграл крупно. Но здесь у «Зенита» сейчас в хорошей форме все бразильцы – и Малком, и Клаудиньо, и Вендел, к тому же Сергеев очень полезно играет.

В общем, «Зенит» дома против такого соперника старается забить максимально быстро. Это получилось с «Сочи», это получается и в других матчах, как, например, с «Крыльями» в Кубке России. Выберу вариант – гол «Зенита» до 30-й минуты за 1.80. Вариант, близкий к стопроцентному».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.

Каррера сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».