«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 2.94

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».
Ставка: «Сибирь» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.94.
«Несмотря на то, что новосибирцы потерпели второе поражение подряд, говорить об игровом кризисе пока рановато. Тем более, что в Омске «Сибирь» билась на равных и уступила только в овертайме.
Скорее более удивляет не слишком убедительная игра «Автомобилиста» против дальневосточных команд, которые, как известно, в число КХЛовского олигархата не входят. И ладно бы играли так екатеринбуржцы в гостях. Но ведь они дома сперва проиграли «Адмиралу», потом кое-как отскочили от «Амура».
Плюс статистика личных встреч, которая и в общем и целом находится на стороне «Сибири», выигравшей за последние десять лет на треть больше матчей. И непосредственно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Екатеринбурге, у новосибирцев шесть побед.
Всё это в сумме позволяет спрогнозировать, что при всём текущем уважении к «Автомобилисту» и его игре, «Сибирь» вполне может набрать в гостях минимум одно очко. С максимумом будет разбираться, поскольку у гостей должно подключиться чувство вендетты: в самом начале сезона, пока новосибирцев «штормило», «Автомобилист» обыграл их дважды, и дома, и в гостях.
Итак, «Сибирь» не проиграет в основное время в весьма «низовом» матче с тоталом, не превышающем 5.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Прогноз на матч КХЛ СКА — «Металлург» с коэффициентом 2.99.
Новиков: таких, как Овечкин, не было, нет и не будет.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас» с коэффициентом 3.26.
Коваленко: молодые менеджеры «Ак Барса» скупили всё, что блестит.
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