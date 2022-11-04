СКА — «Металлург». Никита Гусев вовремя вернулся

Россиянин знал, когда нужно возвращаться. Команда Ротенберга на ходу и сносит всех на пути.

5 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех магнитогорцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Металлург» 5 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.24. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 13.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Металлург» Магнитогорск (05.11.2022)

На 5 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между лидерами Востока и Запада. Петербургский СКА встретится с магнитогорским «Металлургом». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

СКА после 26 игр расположился на первом месте в общей таблице с 49 очками, а его ближайший преследователь — ЦСКА — на второй строчке с 38 очками. По совместительству эта пара лидирует в Западной конференции. Роман Ротенберг со старта сезона проиграл лишь в двух встречах, и сейчас команда идёт с серией из восьми побед.

Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин сотворил невероятный подвиг.

Накануне клуб дома обыграл «Сочи» (5:2), до этого на выезде разобрался с московским «Динамо» (4:3 Б) и «Спартаком» (6:4). В последней встрече участие принимал вернувшийся Никита Гусев и сразу набрал два очка по системе «гол+пас» (1+1). Тем самым форвард набрал 371 очко в 320 матчах и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю.



«Металлург» после 26 игр лидирует в Восточной конференции с 37 очками. В двух прошлых гостевых встречах клуб проиграл. Это конечно, подпортило статистику. В одном матче «лисы» уступили «Динамо» (1:4), а затем проиграли во встрече с «Локо» (1:4). Такое положение дел удивляет, ведь до этого у клуба было четыре победы подряд. Последнее время «Металлург» на выезде играл не лучшим образом.

С результативностью в гостевых матчах беда, как и с защитой. Илье Воробьёву придётся над этим поработать. СКА, наоборот, в нападении показывает отменную игру. Клуб уже забросил 96 шайб, а «лисы» за это время — 81. При этом в защите хозяева также смотрятся лучше.

Марк Хоу: отец был бы рад достижениям Овечкина.

СКА обладает звёздным составом и со старта сезона радует своих болельщиков положительными результатами. «Металлург» захворал в последних гостевых матчах. Ему осталось сыграть на выезде с петербургским клубом – и можно ехать домой.



За последние 42 личные встречи СКА одержал победы в 24 матчах, а «Металлург» выиграл в 18. Явного превосходства не видно, однако сейчас хозяева выглядят намного предпочтительнее. Плюс играют дома при поддержке трибун и очень давно не терпят поражений. Так что сейчас вполне можно рассмотреть победу СКА и добавить к этому тотал больше 4.5 шайбы. Комбинированная ставка на П1 + ТБ 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.47.

СКА — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 ноября 2022 года

СКА отменно проводит сезон, занимая лидирующие позиции. «Металлург» тоже лучший, но на Востоке. Правда, последнее время захворал. Его ждёт тяжёлый соперник после двух выездов. На победу «лисы» вряд ли наиграют, но характер покажут. Возьмём комбинированную ставку на победу хозяев через тотал больше.



Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Никита Гусев поделился эмоциями от дебюта в нынешнем сезоне КХЛ.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за одну команду.

Макдэвид повторил достижение Гретцки, установленное в 1983 году.

Кузьменко оформил хет-трик за один период матча с «Анахаймом».