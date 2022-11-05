«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.86.
10 лучших прогнозов на субботу.
«Зенит» к финишу первой части сезона разогнался. Дело тут не только в победе 7:0 над «Сочи». Команда действует монолитно, практически не пропускает. Пять мячей за круг – это сумасшедший показатель. Про атаку с бразильцами и говорить нечего.
«Ахмат», бывало, портил нервы болельщикам «Зенита», и в первом круге этого сезона он не проиграл (0:0), но сейчас не верю в грозненцев. По игре с «Ростовом» мне показалось, что у «Ахмата» как будто закончился бензин.
После прихода Ташуева команда взбодрилась, ярко проявляла себя в атаке, сзади всё было более-менее неплохо.
Сейчас меньше стало взрывных отрезков, когда грозненцы наседают на соперника. Позволили «Ростову» себя задавить в концовке второго тайма. С «Зенитом» всё это усугубится, учитывая форму петербуржцев и их возможности по ротации.
Так что поставлю здесь на победу «Зенита» с форой (-2). Могу поверить, что «Ахмат» забьёт, атака у него интересная, очень быстрая — но оборона обязательно просядет».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
«Факел» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Булыкина с коэффициентом 6.50.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
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