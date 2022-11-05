«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат». Начало запланировано на 16:30 мск.

Посмотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу петербуржцев с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценивается в 16.10. На ничью дают коэффициент 7.80.

Букмекеры не сомневаются, что игра 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

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