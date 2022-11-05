Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Альмерия» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Альмерия».

Ставка: обе забьют за 2.16.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Необходимость тратить силы на еврокубки для «Барселоны» временно отпала. Можно посвятить себя погоне за «Реалом» в чемпионате Испании. До начала чемпионата мира у каталонцев есть два матча с не самыми сильными соперниками, в них нужно набирать максимум. Но и тут могут возникнуть неприятности, с такими проблемами в обороне, которые есть сейчас у «Барсы», она может пропустить от любой команды.

На смену отрезку, в котором «Альмерия» не могла забить четыре игры подряд и во всех них проиграла, пришёл отрезок с пятью результативными матчами и тремя победами.

Прогресс новичка налицо, но вряд ли этого достаточно, чтобы рассчитывать на очки в матче с «Барселоной». Тем более что в гостях «Альмерия» играет гораздо хуже, чем дома, и набрала здесь всего одно очко в шести матчах.

Понятное дело, что ставить на гостей тут не имеет смысла, но и «Барселона» может не суметь устроить разгром новичку. Интересной выглядит ставка на «обе забьют – да» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Прогноз на матч «Барселона» — «Альмерия» с коэффициентом 2.15.

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