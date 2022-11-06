«Сочи» — «Спартак»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:1. Встречу обслуживал главный арбитр Артём Чистяков из Азова.

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На седьмой минуте первый гол в матче забил нападающий «Спартака» Квинси Промес — форвард головой замкнул подачу Даниила Денисова. На 44-й минуте счёт сравнял защитник хозяев Кирилл Заика.

Жоаозиньо с левого фланга прострелил в штрафную, мяч отскочил от Хлусевича на Заику, который со второй попытки переправил его в ворота — 1:1.

«Спартак» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (22) находится на девятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом», а сочинцы встретятся с «Химками».

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