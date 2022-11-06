«Торпедо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
«Торпедо» с приходом на пост главного тренера Андрея Талалаева заметно добавило в организации игры, меньше стало ошибок, но результата всё это не приносит. Команда остаётся на дне таблицы, а после победы «Химок» отставание от ближайшего соперника возросло до шести очков.
С трудом торпедовцы забивают. Не хватает качественных футболистов в группе атаки. Какие-то моменты возникают, особенно в контратаках, но они остаются нереализованными.
Думаю, в матче с «Крыльями Советов» мы увидим уже привычное «Торпедо», которое будет делать ставку на организацию, может быть, на каких-то отрезках встречи оно попытается поджать самарцев, чтобы те ошиблись, но на постоянной основе это будет тяжело осуществлять. А раскрываться против «Крыльев» себе дороже. Слишком быстрая атака у Самары, в хорошей форме Пиняев и Глушенков. Можно запросто получить проблемы у своих ворот.
Думаю, нужно ставить на тотал меньше 2.5 мяча. Если «Торпедо» поведёт в счёте, то всей командой будет сохранять минимальное преимущество. Если забьют самарцы, то там уже торпедовцам сложно будет что-то создать у чужих ворот при их уровне индивидуального мастерства».
Экспресс с коэффициентом 8.35.
Где покажут матч «Торпедо» — «Крылья Советов».
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
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Прогноз на матч «Атлетико» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
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