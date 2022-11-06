Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.19.
«Райо Вальекано» в нынешнем сезоне уже доказал, что это не та команда, которая безнадёжно боролась за выживание – сейчас с ней принято считаться, дабы избежать проблем.
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У хозяев сейчас неплохой период, ведь они не проигрывают четыре матча в чемпионате подряд, хотя и победы на данном этапе у них всего две, да и календарь не был слишком сложным – «Атлетико» и «Севилья» пока не в лучшем состоянии.
На своём поле «пчёлы» также выступают достаточно уверенно и не уступают на протяжении четырёх матчей.
Проблема для команды Андони Ираолы сейчас лишь в том, что у неё много потерь в атаке, и поддержать атакующую активность соперника она сейчас, очевидно, не сможет. При этом «Реал» тоже не настроен тратить лишние силы в период сложного графика перед чемпионатом мира.
Подопечные Карло Анчелотти являются лучшей гостевой командой лиги, но в пяти последних матчах на выезде во всех турнирах «сливочные» только «Эльче» (3:0) смогли обыграть с комфортным преимуществом.
«Реалу» необходимо возвращаться на первое место, ведь «Барселона» свой матч выиграла, а последняя неделя у команды не задалась, поэтому мотивация будет на высшем уровне. Гости постараются не пропустить и добыть уверенную победу. Поэтому стоит присмотреться к тоталу меньше 2.5 мяча за 2.19.
Экспресс с коэффициентом 8.52.
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