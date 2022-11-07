«Авангард» — «Витязь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и подмосковным «Витязем».
Победу в матче одержали «ястребы» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт.
Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.
«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей. Следующий матч омичи проведут 9 ноября в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Витязь» 8 ноября отправится в гости к астанинскому «Барысу».
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