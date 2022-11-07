«Северсталь» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграл Радулов

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду казанский «Ак Барс».

Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) одержали гости.

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На первой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передачи Дмитрия Воронкова. Через три минуты преимущество «Ак Барса» удвоил Артём Галимов с передачи Кирилла Семёнова.

На 11-й минуте третьего периода счёт сократил нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, реализовавший буллит. На 17-й минуте третьего периода при игре 6 на 4 счёт сравнял форвард хозяев Адам Лишка с передач Егора Морозова и Александра Суворова.

На последней минуте овертайма гол Ильи Сафонова в пустые ворота череповчан принёс «Ак Барсу» победу.

Следующий матч «Северсталь» проведёт 8 ноября дома с «Автомобилистом». В этот же день «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику».

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