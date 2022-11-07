«Айлендерс» — «Калгари»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.14

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» — «Калгари».
Ставка: победа «Айлендерс» с форой (-1.5) за 3.14.
«Красивая пятиматчевая победная серия «островитян» хлопнулась в Детройте, причём хлопнулась на удивление «всухую». В принципе «Айлендерс» в этом сезоне много не забивал, при этом отлично отрабатывая в обороне. Но так, чтобы вообще ничего не забить — такое случилось в первый раз.
На сегодняшний день «островитяне» провели дома шесть матчей, в которых одержали четыре победы. То есть математическая вероятность следующей домашней победы составляет 67%.
Кстати, у «Калгари» календарь вообще вопиющий. В первых десяти матчах «огоньки» девять раз играли дома, и только что завершили восьмиматчевую домашнюю серию (у нас в КХЛ таких даже у СКА не бывает!).
Единственный матч на выезде они выиграли, но делать из этого какую-то статистику рука не поднимается — а вот заглянуть в статистику личных встреч можно, хоть и там ничего нужного нам мы найти не сможем. Поскольку там и в общем и целом за последние двенадцать лет, и конкретно в нью-йоркских междусобойчиках абсолютное и полное равенство.
Учитывая всё вышенаписанное, а также тот факт, что «Калгари» и выездные матчи – дело в этом сезоне ещё не познанное и не изученное, предположу домашнюю победу «островитян» в основное время с преимуществом от двух шайб и более».
Экспресс с коэффициентом 6.93.
Владелец «Вашингтона» трогательно поздравил Овечкина.
Тренер «Торонто» рассказал, сколько пропустит из-за травмы Самсонов.
Прогноз на матч «Амур» — «Динамо» с коэффициентом 3.32.
Овечкин рассказал об особых отношениях с владельцем «Вашингтона».
- 7 ноября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:15
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 6 ноября 2022
-
23:55
-
23:15
-
22:30