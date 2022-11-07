«Айлендерс» — «Калгари»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.14

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» — «Калгари».

Ставка: победа «Айлендерс» с форой (-1.5) за 3.14.

«Красивая пятиматчевая победная серия «островитян» хлопнулась в Детройте, причём хлопнулась на удивление «всухую». В принципе «Айлендерс» в этом сезоне много не забивал, при этом отлично отрабатывая в обороне. Но так, чтобы вообще ничего не забить — такое случилось в первый раз.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

На сегодняшний день «островитяне» провели дома шесть матчей, в которых одержали четыре победы. То есть математическая вероятность следующей домашней победы составляет 67%.

Кстати, у «Калгари» календарь вообще вопиющий. В первых десяти матчах «огоньки» девять раз играли дома, и только что завершили восьмиматчевую домашнюю серию (у нас в КХЛ таких даже у СКА не бывает!).

Единственный матч на выезде они выиграли, но делать из этого какую-то статистику рука не поднимается — а вот заглянуть в статистику личных встреч можно, хоть и там ничего нужного нам мы найти не сможем. Поскольку там и в общем и целом за последние двенадцать лет, и конкретно в нью-йоркских междусобойчиках абсолютное и полное равенство.

Учитывая всё вышенаписанное, а также тот факт, что «Калгари» и выездные матчи – дело в этом сезоне ещё не познанное и не изученное, предположу домашнюю победу «островитян» в основное время с преимуществом от двух шайб и более».

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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