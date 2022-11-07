Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы: результаты, кто с кем сыграет, все пары команд

7 ноября в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/2023.
16 команд распределились по парам следующим образом:
- «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»;
- «Ювентус» — «Нант»;
- «Спортинг» — «Митьюлланн»;
- «Шахтёр» — «Ренн»;
- «Аякс» — «Унион» Берлин;
- «Байер» Леверкузен — «Монако»;
- «Севилья» — «ПСВ Эйндховен»;
- «Ред Булл Зальцбург» — «Рома».
Первые стыковые матчи состоятся 16 февраля 2023 года, ответные встречи запланированы на 23 февраля.
Победители групп «Ференцварош», «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фрайбург», «Фенербахче», «Фейеноорд» и «Юнион» встретятся в 1/8 финала с победителями стыковых матчей. Жеребьёвка этого раунда плей-офф пройдёт 24 февраля 2023 года.
Финал турнира состоится 31 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в столице Венгрии, Будапеште.
Экспресс с коэффициентом 6.93.
В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.
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